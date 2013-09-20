На улице Горошникова в Нижнем Тагиле пробка: столкнулись три авто

Известно, что там столкнулись три автомобиля, в результате пробка тянется приблизительно от ЗАГСа. На место происшествия выехала оперативная бригада. В каком состоянии участники ДТП пока неизвестно. Тем не менее, предупреждаем водителей города: в ближайшие несколько часов стоит выбирать объездные маршруты.