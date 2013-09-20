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На улице Горошникова в Нижнем Тагиле пробка: столкнулись три авто
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На улице Горошникова в Нижнем Тагиле пробка: столкнулись три авто

20 сентября 2013, 14:27Происшествия
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