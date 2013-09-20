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В Нижнем Тагиле из-за аварийного отключения электроэнергии сразу в трех лифтах одного дома застряли люди. В том числе, с малолетним ребенком
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В Нижнем Тагиле из-за аварийного отключения электроэнергии сразу в трех лифтах одного дома застряли люди. В том числе, с малолетним ребенком

20 сентября 2013, 10:55Происшествия
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