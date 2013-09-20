В Нижнем Тагиле из-за аварийного отключения электроэнергии сразу в трех лифтах одного дома застряли люди. В том числе, с малолетним ребенком

Жители дома утверждают, что никто не предупреждал об отключении, ситуацию обсуждали в голос буквально всем двором. Для комментария TagilCity.ru обратился в организацию «Тагиллифт»:

Было аварийное отключение с 13:45 до 14:30, и застревание по этому дому было в нескольких подъездах – 8-й, 6-й, 1-й. Эвакуация пущена через модуль преобразователя напряжения, то есть пока не дали его, лифты не пустили.

По отключению – это не наше ведомство, работы от «Энергонадзора» или, возможно, управляющая компания что-то проводила, но в итоге лифт отключили – он встал, и все. А «Тагиллифт» осуществил именно эвакуацию, и в 14:30 все лифты были пущены, -- пояснили в «Тагиллифт».

До представителей «Энергонадзора» в данный момент дозвониться не удалось. Однако ситуация, действительно, непростая. Можно представить, чем могло закончиться пребывание в лифте с малышом, если бы лифты пустили только через два часа, через три, пять… Конечно, аварийное отключение сложно предугадать, и люди, по сути оказались заложниками ситуации. Но, наверняка, есть способы, благодаря которым жертвы обстоятельств не окажутся запертыми на неопределенный срок, а будут вызволены в ближайшее время, вне зависимости от продолжительности пуско-наладочных работ. И речь здесь именно об оптимизации лифтового хозяйства, ведь эвакуация проходила согласно инструкции.