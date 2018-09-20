16-летнему жителю Первоуральска грозит 15 лет за убийство по неосторожности

15 сентября 2018 года 16-летний житель Первоуральска, находясь в компании ровесников у дома на улице Ильича, нанес удар кулаком в лицо 42-летнему мужчине, отчего тот упал. Пострадавший был госпитализирован, в больнице он скончался, не приходя в сознание. По предварительным данным, у погибшего диагностированы перелом носа и черепно-мозговая травма.

Молодые люди из компании подозреваемого дали свидетельские показания, указывающие на вину 16-летнего подростка. Кроме того, он сам признал свою причастность к данному происшествию.