16-летнему жителю Первоуральска грозит 15 лет за убийство по неосторожности
16-летний житель Первоуральска подозревается в причинении смерти по неосторожности. Следствие планирует ходатайствовать о максимальном сроке для подозреваемого.
15 сентября 2018 года 16-летний житель Первоуральска, находясь в компании ровесников у дома на улице Ильича, нанес удар кулаком в лицо 42-летнему мужчине, отчего тот упал. Пострадавший был госпитализирован, в больнице он скончался, не приходя в сознание. По предварительным данным, у погибшего диагностированы перелом носа и черепно-мозговая травма.
Молодые люди из компании подозреваемого дали свидетельские показания, указывающие на вину 16-летнего подростка. Кроме того, он сам признал свою причастность к данному происшествию.
В настоящее время следственный комитет России собирает материалы по инциденту. Возбуждено уголовное дело. По информации из Следственного Управления СКР по Свердловской области, следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте подозреваемого, а также о максимальном наказании вплоть до 15 лет лишения свободы (при этом, согласно действующему законодательству, несовершеннолетним назначается размер наказания, который не может превышать 10 лет лишения свободы - независимо от того, какое особо тяжкое преступление совершено).