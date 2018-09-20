Два человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме в Башкирии

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20 сентября в 7:00 в Кармаскалинском районе Башкирии в селе Улукулево произошел взрыв бытового газа в жилом одноэтажном доме. В результате ЧП два человека погибли и два пострадали.
По предварительной информации, одноэтажный дом, где проживали восемь человек в четырех квартирах, обрушился из-за взрыва бытового газа.
В результате ЧП погибли два человека, еще два — госпитализированы.
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Сейчас на месте организована работа оперативного штаба. Последствия ликвидируют 114 человек и 29 единиц техники, сообщает «Комсомольская правда».
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