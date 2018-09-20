Рыбак из Пермского края пропал в лесу под Качканаром

Сестра пропавшего рассказала, что ее брат вместе с двумя друзьями приехали в Свердловскую область на рыбалку и за ягодами.

Ночью мужчины обнаружили, что Владислав пропал. Они объехали ближайшие деревни и вернулись домой.

Родственники сначала надеялись, что Владислав сам вернется домой, но потом начали поиски в Свердловской области, пишет Е1.

Приметы пропавшего: рост 174 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы короткая стрижка. Из особых примет: шрам на переносице и татуировка дракона на левом плече.

Был одет в камуфляжную форму, фуражку с кокардой и болотные сапоги.