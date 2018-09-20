Рыбак из Пермского края пропал в лесу под Качканаром

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В ночь с 15 на 16 сентября под Качканаром пропал 41-летний Владислав Митрохин. Он приехал из Пермского края с друзьями на рыбалку.
Сестра пропавшего рассказала, что ее брат вместе с двумя друзьями приехали в Свердловскую область на рыбалку и за ягодами.
Ночью мужчины обнаружили, что Владислав пропал. Они объехали ближайшие деревни и вернулись домой.
Родственники сначала надеялись, что Владислав сам вернется домой, но потом начали поиски в Свердловской области, пишет Е1.
Приметы пропавшего: рост 174 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы короткая стрижка. Из особых примет: шрам на переносице и татуировка дракона на левом плече.
Был одет в камуфляжную форму, фуражку с кокардой и болотные сапоги.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владислава Митрохина, просят позвонить инфоргу поискового отряда «Прорыв» Денису: 8-992-005-93-90.
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