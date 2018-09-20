Спешил в магазин: 76-летний пенсионер оказался под колесами Mazda в Екатеринбурге
Сегодня, 10:20ПроисшествияФото: е1.ru
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Вечером 19 сентября в Екатеринбурге 76-летний мужчина попал под колеса автомобиля Mazda, перебегая на красный сигнал светофора.
Сюжеты: Екатеринбург
Пенсионер спешил в магазин, поэтому решил перейти дорогу на «красный» свет. В это время по проезжей части ехала Mazda. Водитель пытался уйти от удара, но ему это не удалось.
По словам очевидцев, среди людей, подбежавших к пострадавшему, оказался медик. Он оказал пенсионеру первую помощь, перебинтовав голову.
Врачи «скорой» диагностировали ушиб кисти и сотрясение головного мозга, пишет Е1.
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