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Житель Сухоложского района осужден на 9 лет за убийство
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Сухоложского района осужден на 9 лет за убийство

Сегодня, 18:40Происшествия
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