Житель Сухоложского района осужден на 9 лет за убийство

Установлено, что 20 апреля 2018 года местный житель в поселке Алтынай Сухоложского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью стучал в окно жилого дома, чем вызвал возмущение 38-летнего хозяина. После перепалки подсудимый залез в дом мужчины через окно и взял со стола нож, которым нанес несколько ударов своему оппоненту.

Потерпевший скончался на месте происшествия, а убийца скрылся, выбросив орудие преступления в реку.

В ходе следственно-розыскных мероприятий личность преступника была установлена, им оказался 24-летний ранее неоднократно судимый житель Сухоложского района. Молодой человек признал свою вину.