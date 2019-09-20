Тагильчанин на Kia сбил пешехода на проспекте Вагоностроителей
Сегодня, 17:15ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Инцидент произошёл сегодня, 20 сентября, около 7:10 утра. В Нижнем Тагиле на проспекте Вагоностроителей 67-летний водитель Kia Rio сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 40-летнюю женщину, сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина за рулём иномарки не пропустил пешехода и наехал на него. Пострадавшая была госпитализирована в одну из городских больниц. Медики диагностировали у неё закрытую ЧМТ, сотрясение мозга и различные ушибы.
Водитель утверждает, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил пешехода. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшедшего.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей