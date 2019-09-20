В Екатеринбурге полиция раскрыла серию разбойных нападений с участием лжеполицейского

В совершении серии хищений имущества граждан подозреваются двое мужчин 1988 и 1993 годов рождения. Тот, кто представлялся сотрудником, дополнительно носил с собой портупею с кобурой, в которой находился травматический пистолет.

Представившись полицейским, злоумышленник звонил в квартиры потерпевших и сообщал, что в доме была совершена кража. После этого он требовал показать некую ценную вещь, якобы для проверки. Далее похититель заявлял, что изымает её в интересах следствия. Если гражданин отказывался добровольно отдавать ценные вещи, их отбирали под угрозой применения силы. Также подозреваемые совершили несколько краж из квартир, в которые их пускали.