В Екатеринбурге полиция раскрыла серию разбойных нападений с участием лжеполицейского
В Екатеринбурге раскрыта серия преступлений, совершаемых мужчиной, который маскировался под сотрудника полиции. Подозреваемый использовал погоны и имитацию служебного удостоверения, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
В совершении серии хищений имущества граждан подозреваются двое мужчин 1988 и 1993 годов рождения. Тот, кто представлялся сотрудником, дополнительно носил с собой портупею с кобурой, в которой находился травматический пистолет.
Представившись полицейским, злоумышленник звонил в квартиры потерпевших и сообщал, что в доме была совершена кража. После этого он требовал показать некую ценную вещь, якобы для проверки. Далее похититель заявлял, что изымает её в интересах следствия. Если гражданин отказывался добровольно отдавать ценные вещи, их отбирали под угрозой применения силы. Также подозреваемые совершили несколько краж из квартир, в которые их пускали.
Оба подозреваемых были задержаны и полностью признали свою вину. Полицейские установили причастность задержанных к девяти преступным эпизодам. Сейчас один подозреваемый арестован, а второй скрылся и объявлен в розыск.