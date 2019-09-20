В Первоуральске девочка пострадала под колёсами иномарки

По версии пострадавшей девочки, она возвращалась из школы домой, подошла к перекрестку, дождалась зелёного света и спокойным шагом начала переходить дорогу. В этот момент её сбил легковой автомобиль. Водитель, управлявший машиной, сообщил полицейским, что девочку он просто не заметил.