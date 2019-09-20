В Первоуральске девочка пострадала под колёсами иномарки
Вчера, 22:52ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Инцидент произошёл вечером 20 сентября на одном из пешеходных переходов города. Водитель Chevrolet Lacetti совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зелёный свет светофора, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области.
По версии пострадавшей девочки, она возвращалась из школы домой, подошла к перекрестку, дождалась зелёного света и спокойным шагом начала переходить дорогу. В этот момент её сбил легковой автомобиль. Водитель, управлявший машиной, сообщил полицейским, что девочку он просто не заметил.
Прибывшие на место ДТП врачи диагностировали у пострадавшей перелом голени, ушибы и ссадины. На карете скорой помощи её увезли в городскую больницу Первоуральска.
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