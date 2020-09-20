Екатеринбуржец перевел лже-сотрудникам банка почти пол миллиона рублей

Звонивший посоветовал заблокировать все сомнительные операции. Для этого ему потребовались секретные коды, которые он получил в смс. После этого в течение дня мужчине звонили с разных номеров неизвестные и предлагали обналичить средства через банкомат для зачисления их на указанные счета.