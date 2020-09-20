Екатеринбуржец перевел лже-сотрудникам банка почти пол миллиона рублей

Екатеринбуржец перевел лже-сотрудникам банка почти пол миллиона рублей

Сегодня, 12:02ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге местный житель перевел мошенникам больше 450 тысяч рублей. Ему поступил звонок от лже-сотрудника банка, который сообщил, что со счетов мужчины происходят списания денежных средств, сообщает ИА «Уральский меридиан».

В полицию обратился 55-летний мужчина. По его словам, 4 сентября с ним связался неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

Звонивший посоветовал заблокировать все сомнительные операции. Для этого ему потребовались секретные коды, которые он получил в смс. После этого в течение дня мужчине звонили с разных номеров неизвестные и предлагали обналичить средства через банкомат для зачисления их на указанные счета.

В общей сложности сумма ущерба составила более 450 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

На данный момент сотрудниками уголовного розыска устанавливаются обстоятельства и лица, которые причастны к данному преступлению.

Ранее в Екатеринбурге 74-летняя женщина лишилась 285 тысяч рублей в результате действий мошенников. С ней также связался «сотрудник банка» и сообщил, что со счета пытаются списать средства. Пенсионерка сказала данные своей карты и в результате средства были списаны.

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