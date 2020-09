Экс-глава УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов арестован на один месяц и 30 дней по решению московского Мещанского суда, пишет «Областная газета».

Напомним, Трифонов был задержан по подозрению в получении взятки 18 сентября. По информации инсайдера, сумма взятки составляла 10 миллионов рублей. Он был переведен на должность министра МВД Карачаево-Черкессии, а затем уволен в ноябре 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным. Экс-главу екатеринбургского УМВД задержали в Москве по подозрению во взяточничестве

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter