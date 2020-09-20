«Услышал хлопок под кабиной». Под Нижним Тагилом во время движения загорелась фура

«Услышал хлопок под кабиной». Под Нижним Тагилом во время движения загорелась фура

Сегодня, 18:21ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
На 242 километре Серовского тракта на ходу загорелся грузовой автомобиль, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт в 12.49. На площади четырех квадратных метров горела кабина автомобиля «МАЗ-642205». В тушении пожара участвовали две пожарные машины и пять сотрудников МЧС. Пламя удалось устранить за две минуты.

Во время движения грузового автомобиля по трассе водитель услышал хлопок под кабиной и остановился. Из-под кабины уже вырвалось пламя. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в мотором отсеке. Автомобиль ехал из Нижнего Тагила в Москву за грузом. По факту пожара сотрудниками МЧС ведётся проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются,сообщили TagilCity.ru в ведомстве.

17 сентября в Свердловской области сгорел жилой дом. Три семьи остались без жилья. Некоторые оставили в горящем доме сбережения и документы. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. С тушением возникли сложности, ближайший водоем для забора воды находился в двух километрах. В тушении принимали участие четыре единицы техники, девять пожарных и добровольческая дружина. Причины пожара устанавливаются.

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