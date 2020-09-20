«Услышал хлопок под кабиной». Под Нижним Тагилом во время движения загорелась фура

Во время движения грузового автомобиля по трассе водитель услышал хлопок под кабиной и остановился. Из-под кабины уже вырвалось пламя. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в мотором отсеке. Автомобиль ехал из Нижнего Тагила в Москву за грузом. По факту пожара сотрудниками МЧС ведётся проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются,сообщили TagilCity.ru в ведомстве.