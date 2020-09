«Услышал хлопок под кабиной». Под Нижним Тагилом во время движения загорелась фура

На 242 километре Серовского тракта на ходу загорелся грузовой автомобиль, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт в 12.49. На площади четырех квадратных метров горела кабина автомобиля «МАЗ-642205». В тушении пожара участвовали две пожарные машины и пять сотрудников МЧС. Пламя удалось устранить за две минуты. Во время движения грузового автомобиля по трассе водитель услышал хлопок под кабиной и остановился. Из-под кабины уже вырвалось пламя. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в мотором отсеке. Автомобиль ехал из Нижнего Тагила в Москву за грузом. По факту пожара сотрудниками МЧС ведётся проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются,сообщили TagilCity.ru в ведомстве. 17 сентября в Свердловской области сгорел жилой дом. Три семьи остались без жилья. Некоторые оставили в горящем доме сбережения и документы. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. С тушением возникли сложности, ближайший водоем для забора воды находился в двух километрах. В тушении принимали участие четыре единицы техники, девять пожарных и добровольческая дружина. Причины пожара устанавливаются.

