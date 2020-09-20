В Нижнем Тагиле у вокзала сгорел пассажирский автобус

В Нижнем Тагиле у вокзала сгорел пассажирский автобус

Сегодня, 21:46ПроисшествияPhoto: TagilCity.ru
На проезжей части у парковки маршруток около ж/д вокзала в Нижнем Тагиле сгорел автобус.
Video:TagilCity.ru

В отделе надзорной деятельности оперативный комментарий дать TagilCity.ru не смогли, так как дознаватель только выехал к месту происшествия.

На видео пять пожарных тушат автобус. После того как был потушен салон, из передней части автомобиля несколько раз вырывался столб пламени.

Photo:TagilCity.ru

Сегодня на трассе между Нижний Тагилом и Невьянском на ходу загорелась фура. Водитель услышал хлопок в моторном отсеке, а когда остановился там уже полыхал огонь. Пожарные смогли потушить возгорание за две минуты. Обстоятельства устанавливаются. Предварительной причиной считают короткое замыкание автомобильной проводки.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
пожарНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы