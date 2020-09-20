В Нижнем Тагиле у вокзала сгорел пассажирский автобус

Сегодня на трассе между Нижний Тагилом и Невьянском на ходу загорелась фура. Водитель услышал хлопок в моторном отсеке, а когда остановился там уже полыхал огонь. Пожарные смогли потушить возгорание за две минуты. Обстоятельства устанавливаются. Предварительной причиной считают короткое замыкание автомобильной проводки.