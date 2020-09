В Нижнем Тагиле у вокзала сгорел пассажирский автобус

На проезжей части у парковки маршруток около ж/д вокзала в Нижнем Тагиле сгорел автобус.

Video: TagilCity.ru В отделе надзорной деятельности оперативный комментарий дать TagilCity.ru не смогли, так как дознаватель только выехал к месту происшествия. На видео пять пожарных тушат автобус. После того как был потушен салон, из передней части автомобиля несколько раз вырывался столб пламени. Photo: TagilCity.ru Сегодня на трассе между Нижний Тагилом и Невьянском на ходу загорелась фура. Водитель услышал хлопок в моторном отсеке, а когда остановился там уже полыхал огонь. Пожарные смогли потушить возгорание за две минуты. Обстоятельства устанавливаются. Предварительной причиной считают короткое замыкание автомобильной проводки. «Услышал хлопок под кабиной». Под Нижним Тагилом во время движения загорелась фура

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter