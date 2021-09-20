62-летняя тагильчанка перевела 4,5 миллиона на счета мошенников

Пожилая женщина перевела мошенникам порядка 4,5 миллиона рублей. Это были ее собственные средства, а также деньги, взятые в кредит в различных банках. В ход пошли даже занятые у знакомых средства.

После недельной телефонной «обработки» мошенниками, женщина перевела им около 4,5 миллиона рублей, сообщила пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское». По телефону, мошенник представился сотрудником полиции и заявил потерпевшей о том, что на ее имя некие мошенники пытались получить кредит в одном из столичных банков. Затем ее соединили с якобы сотрудницей банка, которая убедила женщину проделать определенные действия. Со счета потерпевшей было снято порядка 300 тысяч рублей, затем мошенники попросили ее оформить на себя кредит на 1,25 миллиона рублей. Эти деньги также были переведены на указанный преступниками банковский счет. Потерпевшая женщина в итоге оформила еще 2 «миллионных» кредита и карту на 500 тысяч в кредитных учреждениях Нижнего Тагила, которые также были переведены мошенникам. Преступники также уговорили ее занять еще около миллиона рублей у знакомых. Когда женщина осознала, что стала жертвой аферистов, она обратилась с заявлением в полицию. Напомним, около 4,6 миллиона рублей перевел житель уральской столицы мошенникам практически по такой же схеме, что и пострадавшая женщина. 4,6 миллионов рублей перевёл житель Екатеринбурга на «защищённые» счета мошенников

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