Дальнобойщик погиб при лобовом ДТП с «КамАЗом» на Пермском тракте

Дальнобойщик погиб при лобовом ДТП с «КамАЗом» на Пермском тракте
Дальнобойщик погиб при лобовом ДТП с «КамАЗом» на Пермском тракте
Сегодня, 10:33ПроисшествияФото: 1MI
Водитель фуры погиб при ДТП на «встречке» между фурой и «КамАЗом». Еще двое пострадавших были госпитализированы на 248-м километре трассы Екатеринбург-Пермь.

ДТП между двумя грузовыми автомобилями «Скания» и «КамАЗ» произошло 19 сентября 2021 года на Пермском тракте около 22 часов вечера, сообщает E1.

Происшествие случилось в темное время суток, когда отечественный грузовик с полуприцепом неожиданно выскочил на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с фурой. От полученных травм водитель «Скании» скончался на месте.

Водителя «КамАЗа» и пассажира Scania доставили в больницу с многочисленными травмами и переломами.

Напомним, 16 сентября 2021 года на Тюменском тракте произошло смертельное ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей. Водитель одной из легковушек погиб.

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