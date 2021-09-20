Дальнобойщик погиб при лобовом ДТП с «КамАЗом» на Пермском тракте

ДТП между двумя грузовыми автомобилями «Скания» и «КамАЗ» произошло 19 сентября 2021 года на Пермском тракте около 22 часов вечера, сообщает E1.
Происшествие случилось в темное время суток, когда отечественный грузовик с полуприцепом неожиданно выскочил на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с фурой. От полученных травм водитель «Скании» скончался на месте.
Водителя «КамАЗа» и пассажира Scania доставили в больницу с многочисленными травмами и переломами.
Напомним, 16 сентября 2021 года на Тюменском тракте произошло смертельное ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей. Водитель одной из легковушек погиб.