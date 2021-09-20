До 5 лет колонии грозит уральцу за попытку украсть несколько килограммов металлолома

О подозрительном незнакомце, который проник на завод на улице Эстонской, сообщили местные жители. В результате был задержан безработный, ранее судимый за кражу 29-летний уралец. Он сознался в содеянном. Сумма ущерба составила около 18 тысяч рублей, сообщает УМВД по Екатеринбургу.