Дважды обманутыми оказались тагильчане семьей турагента Оксаны Забавиной

Дважды обманутыми оказались тагильчане семьей турагента Оксаны Забавиной
Дважды обманутыми оказались тагильчане семьей турагента Оксаны Забавиной
Сегодня, 19:55ПроисшествияФото: 1MI
Муж турагента Оксаны Забавиной Эдуард, который обещал выплатить долги супруги пострадавшим тагильчанам, отказался от дальнейших выплат. Свои деньги смогли получить назад лишь несколько семей.

Остальные тагильчане, написавшие заявления в полицию, заявляют, что мужчина объяснил, что больше у него нет денег для возврата.

Эдуард так и заявил: «У меня закончились деньги. Если хотите, обращайтесь в прокуратуру!» Так мы и поступим, потому что считаем, что помимо возмещения материального ущерба, имеем право на компенсацию морального вреда, рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Анна, которая не смогла улететь с отдыха вместе с друзьями из-за некупленных билетов.

По ее словам, из всей их компании, деньги никто не получил. Больше всего Анна переживает за своих детей, которые оказались в этой ситуации.

Мои дети в 10 вечера уже спали на чемоданах на земле, потому что мы не смогли улететь и искали жилье. Это было морально очень тяжело, отметила Анна.

Также еще одна тагильчанка по имени Елена, рассказала, что ей и двум подругам пришлось лететь в отпуск в Турцию за двойную оплату, так как Оксана Забавина не оплатила тур, заказанный еще на 2020 год. По ее словам, Эдуард тоже пообещал возвратить 150 тысяч рублей, но потом отказался.

У нас было раннее бронирование, заплатили всю сумму. В прошлом году отпуск отменился из-за пандемии коронавируса, решили перенести на это лето. Оксана до последнего уверяла, что деньги на депозите, а потом заявила, что тур не оплачен, а заплатить ей нечем, пояснила Елена.

Пострадавшие готовят коллективный иск в прокуратуру и суд. Они готовы идти до конца, чтобы наказать недобросовестного турагента Оксану Забавину.

Напомним, супруг тагильского турагента Забавиной Эдуард отдал часть денег пострадавшим от мошеннических действий жены. При этом он попросил скинуть в общую группу его номер телефона, чтобы рассчитаться с остальными. Однако затем мужчина заявил, что больше у него денег нет.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
полициямошенничествотурагентствоНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы