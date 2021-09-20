Муж турагента Оксаны Забавиной начал возвращать деньги обманутым тагильчанам

Супруг Оксаны Забавиной вышел на связь и возвратил всю сумму троим тагильчанкам, которые не смогли улететь на отдых в Турцию, связавшись с недобросовестным турагентом.
Встретились у Пассажа в центре города, он принес 670 тысяч наличными. Завтра пойдем в полицию забирать заявления, так как претензий больше не имеем, раз деньги возвратили, рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Юлия.
Она пояснила, что в общем чате пострадавших, который они создали в одной из соцсетей, написала телефон супруга Оксаны Забавиной. Мужчина просил связаться с ним, чтобы возвратить деньги остальным.
Сказал, что возместит всем. Еще три семьи отписались, что получили деньги. Ждем, как сложится ситуация дальше, отметила женщина.
Напомним, в конце августа три тагильские семьи обратились в полицию с заявлением на мошеннические действия турагента Оксаны Забавиной. Они заплатили 670 тысяч рублей за тур в Турцию, но не смогли улететь. После отмены тура Забавина не возвратила деньги, перестала отвечать на звонки, а затем уехала Санкт-Петербург. После публикаций в СМИ и соцсетях, другие пострадавшие также обратились в полицию, их оказалось более 30 человек.