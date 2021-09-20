Мужчина выкинул свою собаку из окна в Асбесте

Мужчина выкинул свою собаку из окна в Асбесте
Мужчина выкинул свою собаку из окна в Асбесте
Сегодня, 19:15ПроисшествияФото: 1MI
О мужчине, который 20 сентября нарушал общественный порядок, сообщили жители Асбеста. Они рассказали, что гражданин выкинул из окна свою собаку.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Последнее попытались помочь травмированной собаке. На данный момент не подтверждено, что собака была выброшена. Осуществляется проверка, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на МО МВД Асбестовский.

Животное в тяжелом состоянии отправили в Екатеринбург. У небольшой собаки была низкая температура и повреждения внутренностей. Во время поездки в уральскую столицу питомец погиб. По словам директора фонда помощи бездомным животным Марины Шарифуллиной, судороги у собаки начались еще в транспортном средстве. Она могла выжить, если бы помощь была оказана на месте происшествия.

Напомним, 18 июня из окна многоэтажного дома в Березовском были выкинуты кошка и котенок. Ребенок побежал на улицу с криками о помощи. По словам очевидцев, они заметили, что на лице мальчика есть синяки. После инцидента на место прибыла полиция, а ребенка передали в отделение по делам несовершеннолетних.

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