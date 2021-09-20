Стали известны подробности пьяного ДТП с погоней в Нижнем Тагиле

В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Как установили сотрудники ГИБДД, автомобилем «Ниссан» управлял водитель 97-го года рождения, который уже дважды привлекался к уголовной ответственности по ст. 264 прим. 1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).