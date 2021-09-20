Стало известно о еще 20 пострадавших тагильчанах от мошенницы-турагента Забавиной

13 августа вечером, прямо накануне вылета, Оксана позвонила и сказала, что без прививок и справок нас не пустят в отель. Благо мы позаботились заранее и сделали их, несмотря на ее уверения о том, что не нужно. Тогда она предложила перенести вылет на несколько дней, потому что она не может лететь с нами, так как покупает квартиру в Питере для дочери. Мы не согласились, потому что уже был заказан автобус до Кольцово, рассказала тагильчанка.