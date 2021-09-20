Стало известно о еще 20 пострадавших тагильчанах от мошенницы-турагента Забавиной

Еще одну историю шести тагильских семей, пострадавших от действий туроператора Оксаны Забавиной, рассказала редакции TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила по имени Анна. Женщина и ее знакомые пока не получили возврат денег, хотя супруг Забавиной начал выплачивать суммы пострадавшим.
Анна раньше обращалась к Забавиной и в 2020 году ездила с семьей через нее на отдых в Анапу.
В прошлом году всё тоже было не очень гладко. Изначально мы собирались в Крым, началась пандемия коронавируса. Оксана за четыре дня до вылета сказала, что гостиница закрылась и скинула нам на выбор пять других отелей самого низкого класса. Я сказала, что отказываюсь от поездки, тогда Забавина нашла нам более-менее приличный отель в Анапе, рассказала Анна.
Отдых на 2021 год на Азовское море она запланировала еще в ноябре прошлого года, чтобы оплачивать путевки частями. Изначально собиралась ехать только Анна с двумя детьми. Женщина рассказала о том, что поедет на отдых своей подруге, та, в свою очередь, решила поехать тоже. Так, по «сарафанному радио», в тур набралось 20 человек.
Забавина сказала, что поедет с нами, мы были не против. В связи с этим все документы и билеты были у нее. Первые 20% мы внесли в ноябре 2020 года и еще 30% до 1 февраля 2021 года. Последние 50% оплатили до 1 июля. Вылет был запланирован на 14 августа, пояснила собеседница.
По ее словам, Забавина утверждала, что никаких ограничений нет, прививки от коронавируса и справки об эпидблагополучии для детей не нужны, хотя клиенты не раз ее об этом спрашивали.
13 августа вечером, прямо накануне вылета, Оксана позвонила и сказала, что без прививок и справок нас не пустят в отель. Благо мы позаботились заранее и сделали их, несмотря на ее уверения о том, что не нужно. Тогда она предложила перенести вылет на несколько дней, потому что она не может лететь с нами, так как покупает квартиру в Питере для дочери. Мы не согласились, потому что уже был заказан автобус до Кольцово, рассказала тагильчанка.
Во время поездки до Екатеринбурга, по словам Анны, Забавина позвонила и сказала, что туристы делятся на две группы и полетят разными самолетами. В итоге 11 человек полетели в Краснодар, а остальные — в Анапу, при этом троим из них не были куплены билеты.
В Анапе в это время были сильные ливни и размыло дороги. Туристам пришлось еще шесть часов находиться в аэропорту, пока за ними приехал трансфер и отвез в отель, пояснила Анна.
Женщина отметила, что при заселении в отель оказалось, что оплачены только три дня из 14, места были забронированы только накануне. При этом тагильчан заселили не в те номера, которые были обещаны: вместо двухкомнатных номеров им достались одноместные с подселением.
Через три дня, за 10 минут до выселения пришла оплата еще за пять дней, потом еще за несколько. Оксана оплачивала частями, а мы все это время были на нервах. В итоге мы все-таки прожили в отеле 14 дней, но прибыв в аэропорт Краснодара узнали, что на нас не куплены билеты на самолет на обратный путь. Оксана сказала, что у нее нет денег на самолет, и предложила добираться за свой счет,рассказала тагильчанка.
По словам Анны, туристам пришлось искать жилье на сутки в незнакомом городе, так как билеты на поезд удалось купить только на 26 августа. Билетов на самолет не было до 1 сентября, при этом их стоимость была от 30 до 35 тысяч рублей за каждый.
Надо было как-то выбираться, нам достались только верхние полки в разных вагонах поезда. У некоторых закончился отпуск, пока мы ехали в Тагил. За испорченный отдых все вместе мы заплатили около полумиллиона рублей. Кроме того нам пришлось оплачивать сутки проживания в Краснодаре и питаться там, плюс билеты на поезд вышли в 110 тысяч рублей, пояснила собеседница.
Пострадавшие написали заявления в полицию. Несмотря на то, что муж Оксаны Забавиной начал возвращать деньги пострадавшим, Анна и ее знакомые возврат пока не получили.
Напомним, супруг турагента Оксаны Забавиной, спустя почти месяц после поданных заявлений в полицию о мошенничестве, начал выплачивать ее долги пострадавшим. Эту резонансную историю широко распространили СМИ и соцсети.