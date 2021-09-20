Стало известно о еще 20 пострадавших тагильчанах от мошенницы-турагента Забавиной

Стало известно о еще 20 пострадавших тагильчанах от мошенницы-турагента Забавиной
Стало известно о еще 20 пострадавших тагильчанах от мошенницы-турагента Забавиной
Сегодня, 17:23ПроисшествияФото: 1MI
20 человек, в том числе и дети, пострадали от мошеннических действий турагента Оксаны Забавиной. Они не смогли вылететь с отдыха на юге, так как она не купила им билеты на самолет. Тагильчанам пришлось за свой счет добираться домой поездом.

Еще одну историю шести тагильских семей, пострадавших от действий туроператора Оксаны Забавиной, рассказала редакции TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила по имени Анна. Женщина и ее знакомые пока не получили возврат денег, хотя супруг Забавиной начал выплачивать суммы пострадавшим.

Анна раньше обращалась к Забавиной и в 2020 году ездила с семьей через нее на отдых в Анапу.

В прошлом году всё тоже было не очень гладко. Изначально мы собирались в Крым, началась пандемия коронавируса. Оксана за четыре дня до вылета сказала, что гостиница закрылась и скинула нам на выбор пять других отелей самого низкого класса. Я сказала, что отказываюсь от поездки, тогда Забавина нашла нам более-менее приличный отель в Анапе, рассказала Анна.

Отдых на 2021 год на Азовское море она запланировала еще в ноябре прошлого года, чтобы оплачивать путевки частями. Изначально собиралась ехать только Анна с двумя детьми. Женщина рассказала о том, что поедет на отдых своей подруге, та, в свою очередь, решила поехать тоже. Так, по «сарафанному радио», в тур набралось 20 человек.

Забавина сказала, что поедет с нами, мы были не против. В связи с этим все документы и билеты были у нее. Первые 20% мы внесли в ноябре 2020 года и еще 30% до 1 февраля 2021 года. Последние 50% оплатили до 1 июля. Вылет был запланирован на 14 августа, пояснила собеседница.

По ее словам, Забавина утверждала, что никаких ограничений нет, прививки от коронавируса и справки об эпидблагополучии для детей не нужны, хотя клиенты не раз ее об этом спрашивали.

13 августа вечером, прямо накануне вылета, Оксана позвонила и сказала, что без прививок и справок нас не пустят в отель. Благо мы позаботились заранее и сделали их, несмотря на ее уверения о том, что не нужно. Тогда она предложила перенести вылет на несколько дней, потому что она не может лететь с нами, так как покупает квартиру в Питере для дочери. Мы не согласились, потому что уже был заказан автобус до Кольцово, рассказала тагильчанка.

Во время поездки до Екатеринбурга, по словам Анны, Забавина позвонила и сказала, что туристы делятся на две группы и полетят разными самолетами. В итоге 11 человек полетели в Краснодар, а остальные — в Анапу, при этом троим из них не были куплены билеты.

В Анапе в это время были сильные ливни и размыло дороги. Туристам пришлось еще шесть часов находиться в аэропорту, пока за ними приехал трансфер и отвез в отель, пояснила Анна.

Женщина отметила, что при заселении в отель оказалось, что оплачены только три дня из 14, места были забронированы только накануне. При этом тагильчан заселили не в те номера, которые были обещаны: вместо двухкомнатных номеров им достались одноместные с подселением.

Через три дня, за 10 минут до выселения пришла оплата еще за пять дней, потом еще за несколько. Оксана оплачивала частями, а мы все это время были на нервах. В итоге мы все-таки прожили в отеле 14 дней, но прибыв в аэропорт Краснодара узнали, что на нас не куплены билеты на самолет на обратный путь. Оксана сказала, что у нее нет денег на самолет, и предложила добираться за свой счет,рассказала тагильчанка.

По словам Анны, туристам пришлось искать жилье на сутки в незнакомом городе, так как билеты на поезд удалось купить только на 26 августа. Билетов на самолет не было до 1 сентября, при этом их стоимость была от 30 до 35 тысяч рублей за каждый.

Надо было как-то выбираться, нам достались только верхние полки в разных вагонах поезда. У некоторых закончился отпуск, пока мы ехали в Тагил. За испорченный отдых все вместе мы заплатили около полумиллиона рублей. Кроме того нам пришлось оплачивать сутки проживания в Краснодаре и питаться там, плюс билеты на поезд вышли в 110 тысяч рублей, пояснила собеседница.

Пострадавшие написали заявления в полицию. Несмотря на то, что муж Оксаны Забавиной начал возвращать деньги пострадавшим, Анна и ее знакомые возврат пока не получили.

Напомним, супруг турагента Оксаны Забавиной, спустя почти месяц после поданных заявлений в полицию о мошенничестве, начал выплачивать ее долги пострадавшим. Эту резонансную историю широко распространили СМИ и соцсети.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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