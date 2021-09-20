Владимир Путин выразил соболезнования  родственникам жертв в Пермском университете

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших от пуль стрелка в кампусе Пермского университета 20 сентября 2021 года. По последним данным погибли 8 человек, еще 24 пострадали.

Лидер России Владимир Путин скорбит вместе с родственниками погибших в стенах университета в Перми, сообщает «РИА Новости». 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в кампусе Пермского университета 20 сентября 2021 года. Он успел смертельно ранить 8-х человек, еще 24 получили ранения различной степени тяжести. Фото: properm.ru Перед совершением преступления молодой человек выложил пост в социальную сеть, где полностью описал свои действия, предшествующие массовому расстрелу людей: начиная от своих личных переживаний, процедуре оформления медицинских справок и покупки охотничьего ружья. При задержании, преступник оказал сопротивление сотрудникам СОБРа в результате чего был ранен. СК РФ возбудил уголовное дело. Напомним, стрельба в Пермском университете началась днем 20 сентября 2021 года. Студенты в панике выпрыгивали из окон второго этажа. Местные таксисты бесплатно развозят учащихся по домам. Студенты прыгают из окон: в здании пермского университета слышна стрельба

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