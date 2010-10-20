В Екатеринбурге горел рынок

Как сообщили « Уралинформбюро » в отделе пропаганды ГУ МЧС РФ поСвердловской области, сигнал о возгорании поступил 20 октября 2010 года в7.39. Загорелись павильоны со стройматериалами на площади 500 «квадратов».

На месте работают двадцать единиц техники, в том числе двеавтоцистерны. Огонь удалось локализовать за час. Погибших и пострадавшихнет. В настоящее время ведется проливка конструкций.