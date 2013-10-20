Небольшая авария - большая пробка. В Нижнем Тагиле в центре столкнулись авто (ВИДЕО)

Мы ехали на 41-й маршрутке, и от Серова уже началась пробка. Сразу стало понятно, что авария. потому что откуда там столько машин в это время. Ехали полчаса, наверное, плюс, еще вливались в поток те, что с центра, в общем ясно одно - если бы авария там утром в час пик произошла, весь город бы встал. Причем, когда проезжали, я не заметила, чтобы сильно помятые машины были рассказывает Екатерина, пользователь TagilCity.ru.