Небольшая авария - большая пробка. В Нижнем Тагиле в центре столкнулись авто (ВИДЕО)
20 октября 2013, 11:00Происшествия
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ДТП произошло в пятницу вечером, приблизительно в 20:30. На улице Островского уже на выезде около завода-музея в сторону Гальянки столкнулись два автомобиля, что заметно затруднило движение.
Несмотря на позднее время на этом участке скопилось большое число машин:
Мы ехали на 41-й маршрутке, и от Серова уже началась пробка. Сразу стало понятно, что авария. потому что откуда там столько машин в это время. Ехали полчаса, наверное, плюс, еще вливались в поток те, что с центра, в общем ясно одно - если бы авария там утром в час пик произошла, весь город бы встал. Причем, когда проезжали, я не заметила, чтобы сильно помятые машины были рассказывает Екатерина, пользователь TagilCity.ru.
Подробности ДТП пока неизвестны, но вот видео, которое предоставила Екатерина:
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