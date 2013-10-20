Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Небольшая авария - большая пробка. В Нижнем Тагиле в центре столкнулись авто (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Небольшая авария - большая пробка. В Нижнем Тагиле в центре столкнулись авто (ВИДЕО)

20 октября 2013, 11:00Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»