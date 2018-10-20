22-летний пешеход погиб в результате ДТП на ул. Круговой в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:57ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле 20 октября ночью на ул. Круговой произошло ДТП, в результате которого погиб 22-летний пешеход.
Сюжеты: Нижний Тагил
Около 3 часов ночи на ул. Круговая, 146 водитель, личность которого устанавливается, совершил наезд на 22-летнего тагильчанина. Водитель скрылся с места происшествия.
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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для того, чтобы установить причины ДТП, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
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