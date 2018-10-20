Грузовой поезд переехал пожилого мужчину на станции Екатеринбург-Сортировочный
Сегодня, 13:20ПроисшествияФото: E1.RU
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19 октября на станции Екатеринбург-Сортировочный под колеса грузового поезда попал пожилой мужчина.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы рассказали E1.RU, что перерезанный пополам труп был найден рано утром 19 октября.
Информация об инциденте подтвердили представители управления МВД России по УрФО. При погибшем не были обнаружены документы, его личность на данный момент устанавливается.
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