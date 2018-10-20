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Грузовой поезд переехал пожилого мужчину на станции Екатеринбург-Сортировочный
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Грузовой поезд переехал пожилого мужчину на станции Екатеринбург-Сортировочный

Сегодня, 13:20ПроисшествияФото: E1.RU
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