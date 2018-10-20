Пострадала только голова: погибший в ДТП 22-летний тагильчанин мог быть убит
Родственники погибшего ночью 20 октября на улице Круговая, 146 тагильчанина подозревают, что он мог быть убит.
Близкие погибшего 20 октября 22-летнего Александра считают, что это могло быть убийство.
Ему пробили голову, а потом выбросили на дороге, сообщил редакции TagilCity.ru свою версию родственник погибшего.
Мужчина рассказал, что 20 октября членов семьи погибшего молодого человека вызывали в отдел полиции №21 на улице Островского. Сотрудники правоохранительных органов сообщили родственникам, что есть две версии случившегося: убийство и наезд.
В настоящий момент проводится проверка по факту наезда. Полиция опрашивает родственников. Официально дело проходит в ГАИ как ДТП, прокомментировала происшествие начальник пресс-службы МВД Нижнего Тагила Элина Балуца.
По информации от родственника, друзья погибшего также подозревают умышленное убийство.
На теле нет никаких следов от побоев. Повреждена только голова, как-будто по ней специально проехали, рассказал редакции TagilCity.ru родственник Александра.
Также мужчина добавил, что погибший работал в ОМОНе и серьезно относился к своей работе, поэтому алкоголь или какие-либо запрещенные препараты не употреблял.
Родственники погибшего и сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, сообщить в дежурную часть (97-65-60, 25-00-44), либо сотрудникам группы розыска (97-65-84), конфиденциальность гарантируется.
Напомним, ночью 20 октября в 3:20 на улице Круговая, 146 в Нижнем Тагиле было обнаружено тело 22-летнего тагильчанина. По предварительной версии, он был сбит неустановленным водителем, который скрылся с места происшествия.