Рабочий получил травмы при падении с крыши завода им. М. И. Калинина в Екатеринбурге
Сегодня, 15:22ПроисшествияФото: КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск
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20 октября около 10:00 в Екатеринбурге на территории ПАО «Машиностроительный завод им. М. И. Калинина» работник подрядной организации упал с крыши.
Сюжеты: Екатеринбург
20 октября около 10.00 в Екатеринбурге на машиностроительном заводе им. М. И. Калинина травмировался рабочий. Сотрудник подрядной организации упал с крыши. 40-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.
В настоящий момент прокуратура выясняет подробности происшествия. В процессе расследования будет дана оценка соблюдения требований Федерального закона об охране труда на производстве, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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