Рабочий получил травмы при падении с крыши завода им. М. И. Калинина в Екатеринбурге

20 октября около 10.00 в Екатеринбурге на машиностроительном заводе им. М. И. Калинина травмировался рабочий. Сотрудник подрядной организации упал с крыши. 40-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.