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Рабочий получил травмы при падении с крыши завода им. М. И. Калинина в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Stroyka1

Рабочий получил травмы при падении с крыши завода им. М. И. Калинина в Екатеринбурге

Сегодня, 15:22ПроисшествияФото: КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск
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