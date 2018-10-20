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В маске и с ножом: житель Верхнего Тагила ограбил магазин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В маске и с ножом: житель Верхнего Тагила ограбил магазин

Сегодня, 16:16ПроисшествияФото: Men's Health
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