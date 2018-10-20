В маске и с ножом: житель Верхнего Тагила ограбил магазин
Сегодня, 16:16ПроисшествияФото: Men's Health
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
19 октября около 15.00 житель Верхнего Тагила в маске и с ножом силой забрал выручку из торговой точки на улице Маяковского.
19 октября в Верхнем Тагиле произошло вооруженное ограбление. Местный житель в маске, угрожая ножом, заставил продавца торговой точки на улице Маяковского отдать ему выручку. 29-летняя девушка, работавшая в этот день в магазине, отдала грабителю 7 тысяч рублей, которые были в кассе.
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Подозреваемым оказался 28-летний, не работающий мужчина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Максимальный срок наказания по данной статье составляет 8 лет лишения свободы, пишет «Вечерний Екатеринбург».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей