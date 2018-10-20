В маске и с ножом: житель Верхнего Тагила ограбил магазин

19 октября в Верхнем Тагиле произошло вооруженное ограбление. Местный житель в маске, угрожая ножом, заставил продавца торговой точки на улице Маяковского отдать ему выручку. 29-летняя девушка, работавшая в этот день в магазине, отдала грабителю 7 тысяч рублей, которые были в кассе.