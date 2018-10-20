Заключённый из колонии Нижнего Тагила порезал себе горло
Заключенный из лечебно-исправительного учреждения №51 Нижнего Тагила порезал себе горло.
Как рассказала эксперт Межрегионального центра прав человека Марина Чувакина, заключенный нанес себе увечья в знак протеста. Он утверждает, что в лечебном учреждении нет отопления и теплой одежды.
Уверенности на 100 процентов у меня нет, так как к нему в камеру никто не заходил и с ним никто не общался, но мне передали, что такое случилось, пояснила Марина Чувакина.
Осужденного называют «смотрящим за Верхотурьем». Он отбывает наказание за вымогательство.
В ГУФСИН по Свердловской области рассказали, что осужденному была оказана медпомощь, порезы были поверхностными. Кроме того, температура в камере нормальная и заключенный обеспечен необходимой одеждой. Также сотрудник ГУФСИН пояснил, что с момента отбывания наказания осужденный совершил 122 нарушения режима. На данный момент его перевели в ШИЗО, пишет «URA.RU».