Заключённый из колонии Нижнего Тагила порезал себе горло

Как рассказала эксперт Межрегионального центра прав человека Марина Чувакина, заключенный нанес себе увечья в знак протеста. Он утверждает, что в лечебном учреждении нет отопления и теплой одежды.

Уверенности на 100 процентов у меня нет, так как к нему в камеру никто не заходил и с ним никто не общался, но мне передали, что такое случилось, пояснила Марина Чувакина.

Осужденного называют «смотрящим за Верхотурьем». Он отбывает наказание за вымогательство.