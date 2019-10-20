В Екатеринбурге бомж избил палкой 14-летнего подростка

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В Екатеринбурге бездомный мужчина несколько раз ударил палкой шедшего в школу 14-летнего подростка, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
В полицию обратился дедушка мальчика. Подросток рассказал, что его избил палкой незнакомый мужчина. У мальчика диагностировали ушиб мягких тканей головы и перелом руки.
Инспекторы ПДН сумели отыскать напавшего на ребенка мужчину. Им оказался 35-летний бомж. Он рассказал, что при виде ребенка у него возникла к нему неприязнь, в связи с чем он взял палку и напал на мальчика.
На бездомного завели уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
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