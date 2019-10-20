В Екатеринбурге бомж избил палкой 14-летнего подростка

В полицию обратился дедушка мальчика. Подросток рассказал, что его избил палкой незнакомый мужчина. У мальчика диагностировали ушиб мягких тканей головы и перелом руки.

Инспекторы ПДН сумели отыскать напавшего на ребенка мужчину. Им оказался 35-летний бомж. Он рассказал, что при виде ребенка у него возникла к нему неприязнь, в связи с чем он взял палку и напал на мальчика.