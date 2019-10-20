В Екатеринбурге двое рабочих погибли при обрушении грунта в траншее
Сегодня, 10:35ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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В Ленинском районе Екатеринбурге двое рабочих погибли во время обрушения грунта. Следственный комитет начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
19 октября на рабочих обрушился грунт, когда они работали в траншее на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья.
Как сообщает Е1, от экскаватора, который работал рядом, открепился ковш. Он упал в траншею, и людей засыпало землей. Тело одного рабочего достали сразу, второго – искали до глубокой ночи.
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