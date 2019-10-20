В Екатеринбурге двое рабочих погибли при обрушении грунта в траншее

19 октября на рабочих обрушился грунт, когда они работали в траншее на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья.

Как сообщает Е1, от экскаватора, который работал рядом, открепился ковш. Он упал в траншею, и людей засыпало землей. Тело одного рабочего достали сразу, второго – искали до глубокой ночи.