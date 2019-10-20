В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за гибели двух рабочих в траншее
Сегодня, 17:12ПроисшествияФото: sverdlovsk.sledcom.ru
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По факту гибели двух рабочих коммунальной службы при обрушении грунта в траншее возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет города Екатеринбурга.
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Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Виновные могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Тела погибших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Произошел инцидент вчера, 19 октября. Рабочие коммунальной службы проводили замену труб в одной из траншей, когда на них упал ковш эскалатора, вследствие чего их засыпало грунтом.
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