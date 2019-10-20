В Красноярском крае во время ЧП разрушено пять дамб

Это стало известно в ходе допроса задержанных по делу, а также изучения документации, изъятой во время обысков.

Следователи выяснили, что строительство дамб произведено незаконно без разрешающей документации. Они служили отводом для грунтовых вод на участке по добыче золота. Прорыв начался на верхней дамбе, а затем разрушились еще четыре гидротехнических сооружения.

Также установлено, что у мастера, который является ответственным за организацию и проведение работ на участке, нет специального образования.

Начальник участка сообщил, что понимал опасность затопления рабочего поселка. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу троих задержанных.