В Нижнем Тагиле на Гальянке горит частный дом

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На Гальянке горит двухэтажный дом, сообщается в паблике «ЧП Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали очевидцы, пожар произошел в доме на улице Гальянская. Как видно на видео, пламя охватило весь дом. О пострадавших пока не сообщается.
Видео
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Видео: Группа «ЧП Нижний Тагил»
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