В Нижнем Тагиле пропал 29-летний мужчина
Сегодня, 21:31ПроисшествияФото: Личная страница Александра Костина Вконтакте
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Пропал Костин Александр Владимирович 1990 года рождения. 18 октября он ушел из дома в неизвестном направлении, сообщает «Лиза Алерт».
Сюжеты: Нижний Тагил
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Фото пропавшего молодого человека
Фото: lizaallert.org
Если вам что-то известно о местонахождении молодого человека, обращайтесь по телефону горячей линии — 8 (800) 700-54-52 или 112.
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