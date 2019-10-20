На Урале дальнобойщик спас щенка енотовидной собаки со сломанными лапами
Сегодня, 19:47ПроисшествияФото: E1.ru
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В Свердловской области дальнобойщик подобрал на трассе щенка енотовидной собаки со сломанными лапами, сообщает E1.
Мужчина ночью ехал в Ирбит, когда на обочине трассы увидел щенка. Он забрал его с собой. Как выяснилось позже — это щенок енотовидной собаки. Сейчас он находится у матери дальнобойщика Елены Анатольевны.
Женщина связалась с местным зоопарком, чтобы выяснить, что за зверя привез ее сын, а также вызвала ветеринара для обследования.
Полноценно передвигаться щенок не может. У него сломаны две лапы, одна из которых требует операции.
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Сами пенсионеры оплатить процедуру не могут, а потому начали искать, куда можно пристроить енота. Им посоветовали обратиться к Александре Малышкиной. Девушка согласилась забрать щенка после операции.
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