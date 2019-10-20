На Урале дальнобойщик спас щенка енотовидной собаки со сломанными лапами

Мужчина ночью ехал в Ирбит, когда на обочине трассы увидел щенка. Он забрал его с собой. Как выяснилось позже — это щенок енотовидной собаки. Сейчас он находится у матери дальнобойщика Елены Анатольевны.

Женщина связалась с местным зоопарком, чтобы выяснить, что за зверя привез ее сын, а также вызвала ветеринара для обследования.

Полноценно передвигаться щенок не может. У него сломаны две лапы, одна из которых требует операции.