В Екатеринбурге пассажир автобуса устроил дебош из-за нежелания надевать маску

Мужчина проявлял агрессию в отношении кондуктора. Нецензурно выражался и просил не указывать ему, что делать.
Инцидент был записан на видео. На нем видно, что рядом в этот момент находились дети.
По словам очевидицы, она ехала в наушниках и услышала, что мужчина громко разговаривает. Она включила запись видео. Кондуктор попросила пассажира надеть маску, на что он отвечал, что средство защиты ему не требуется. В результате мужчины повздорили.
По словам девушки, закончился конфликт тем, что мужчина доехал до своей остановки и вышел.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал горожан за то, что они не носят в общественном транспорте средства индивидуальной защиты. В результате был усилен контроль, а пассажиров без масок стали выгонять из автобусов и трамваев.