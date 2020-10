В Екатеринбурге пассажир автобуса устроил дебош из-за нежелания надевать маску

В Екатеринбурге мужчина устроил дебош в автобусе из-за того, что не захотел надевать маску, сообщает E1 со ссылкой на очевидцев.

Мужчина проявлял агрессию в отношении кондуктора. Нецензурно выражался и просил не указывать ему, что делать. Инцидент был записан на видео. На нем видно, что рядом в этот момент находились дети. По словам очевидицы, она ехала в наушниках и услышала, что мужчина громко разговаривает. Она включила запись видео. Кондуктор попросила пассажира надеть маску, на что он отвечал, что средство защиты ему не требуется. В результате мужчины повздорили. По словам девушки, закончился конфликт тем, что мужчина доехал до своей остановки и вышел. Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал горожан за то, что они не носят в общественном транспорте средства индивидуальной защиты. В результате был усилен контроль, а пассажиров без масок стали выгонять из автобусов и трамваев. Евгений Куйвашев рассказал в каком случае масочный режим можно не соблюдать

