В Екатеринбурге скончался хирург с подтвержденным коронавирусом

Отмечается, что скончался врач 18 октября.
Дочь медика Дина рассказала, что 13 октября ей сообщили о положительном результате теста на коронавирус у ее отца.
При госпитализации признаков ОРВИ не было. Его увезли в 14-ю больницу, становилось все хуже. В воскресенье папы не стало, рассказала она.
Владимир Мамаев проработал в больнице 40 лет.
Напомним, 18 октября стало известно о кончине тагильского художника-камнереза Виктора Васильева. Он был членом Союза художников России, руководителем «Камнерезной мастерской Васильева». Он скончался в возрасте 66 лет.