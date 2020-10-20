В Екатеринбурге скончался хирург с подтвержденным коронавирусом

В Екатеринбурге скончался хирург с подтвержденным коронавирусом

Сегодня, 12:27ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге скончался хирург больницы № 20 Владимир Мамаев. У него был подтвержден коронавирус, сообщает E1.

Отмечается, что скончался врач 18 октября.

Дочь медика Дина рассказала, что 13 октября ей сообщили о положительном результате теста на коронавирус у ее отца.

При госпитализации признаков ОРВИ не было. Его увезли в 14-ю больницу, становилось все хуже. В воскресенье папы не стало, рассказала она.

Владимир Мамаев проработал в больнице 40 лет.

Напомним, 18 октября стало известно о кончине тагильского художника-камнереза Виктора Васильева. Он был членом Союза художников России, руководителем «Камнерезной мастерской Васильева». Он скончался в возрасте 66 лет.

Stories:
ЕкатеринбургКоронавирус
Related news:
смертьхирургЕкатеринбургкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы