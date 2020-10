В Екатеринбурге скончался хирург с подтвержденным коронавирусом

В Екатеринбурге скончался хирург больницы № 20 Владимир Мамаев. У него был подтвержден коронавирус, сообщает E1.

Отмечается, что скончался врач 18 октября. Дочь медика Дина рассказала, что 13 октября ей сообщили о положительном результате теста на коронавирус у ее отца. При госпитализации признаков ОРВИ не было. Его увезли в 14-ю больницу, становилось все хуже. В воскресенье папы не стало, рассказала она. Владимир Мамаев проработал в больнице 40 лет. Напомним, 18 октября стало известно о кончине тагильского художника-камнереза Виктора Васильева. Он был членом Союза художников России, руководителем «Камнерезной мастерской Васильева». Он скончался в возрасте 66 лет. Скончался известный тагильский художник-камнерез Виктор Васильев

