Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту смерти летчика из Якутии Руслана Валеева, пишет Znak.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, сотрудники ведомства продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Напомним, СКР провел доследственную проверку по факту смерти летчика из Якутии в Екатеринбурге. Тело мужчины нашел охранник жилого комплекса за гаражами. По словам очевидцев, у погибшего перерезано горло и проткнута печень. В Следственном комитете прокомментировали смерть летчика из Якутии в Екатеринбурге

