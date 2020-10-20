В Нижнем Тагиле крупным наркоторговцам грозит до 20 лет тюрьмы

Следствие предполагает, что в январе 2020 года ранее судимый тагильчанин нашел сообщника с целью совместного сбыта наркотических средств. Для этого он передал ему расфасованный наркотик весом почти 18 грамм, а тот в свою очередь передал его третьему подозреваемому для продажи. Обоих подельников задержали правоохранители.