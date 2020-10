В Нижнем Тагиле крупным наркоторговцам грозит до 20 лет тюрьмы

Прокуратура Нижнего Тагила направила в суд рассмотрение дела наркоторговцев, у которых изъято полкилограмма героина, пишет пресс-служба ведомства.

Следствие предполагает, что в январе 2020 года ранее судимый тагильчанин нашел сообщника с целью совместного сбыта наркотических средств. Для этого он передал ему расфасованный наркотик весом почти 18 грамм, а тот в свою очередь передал его третьему подозреваемому для продажи. Обоих подельников задержали правоохранители. В марте 2020 года обвиняемый приобрел 503,5 грамма героина и пытался перевезти его в салоне своего автомобиля, но был задержан в рамках спецоперации на Серовском тракте. Предъявлено обвинение по части 3 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Им грозит до 20 лет лишения свободы. Обвиняемые заключены под стражу и ожидают рассмотрения дела в суде. Напомним, в суд Тюмени направлено дело в отношении двух тагильчан, у которых обнаружили один килограмм метамфетамина, приобретенный мужчинами с целью сбыта. В Тюмени будут судить двух тагильчан за сбыт килограмма наркотиков

