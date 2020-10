В Свердловской области осудили водителя за смертельное ДТП на угнанной машине

В Первоуральске суд вынес приговор водителю, устроившего ДТП с погибшим, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Судом установлено, что 24 ноября 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишенный водительских прав, самовольно завладел ключами от автомобиля Lexus LX 570. Вместе с семью пассажирами он выехал на трассу Екатеринбург-Пермь, где допустил столкновение с двигавшейся впереди фурой Scania. В результате ДТП один из пассажиров Lexus в этот же день скончался в больнице. Обвиняемый признал вину и принес извинения потерпевшим. Городской суд Первоуральска приговорил мужчину к четырем годам и десяти дням заключения в колонии общего режима. Напомним, в Нижнем Тагиле водитель Kia Rio двигался на автомобиле на летних шинах. Он не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения и потерял управления транспортным средством. В результате произошло столкновение с легковым автомобилем Toyota. В результате ДТП были госпитализированы двое детей и женщина, ехавшие в салоне «Тойоты», а также её водитель. Пассажир Kia скончался на месте. Стали известны подробности смертельного ДТП на Фестивальной в Нижнем Тагиле

