8-летний мальчик на самокате попал под колеса внедорожника на «зебре» в Екатеринбурге

8-летний мальчик на самокате попал под колеса внедорожника на «зебре» в Екатеринбурге
8-летний мальчик на самокате попал под колеса внедорожника на «зебре» в Екатеринбурге
Сегодня, 11:25ПроисшествияФото: 1МI
Восьмилетний школьник попал на самокате под колеса внедорожника в Екатеринбурге на пешеходном переходе.

Мальчик пытался проехать по пешеходному переходу на улице Латвийской уральской столицы, но попал под колеса «Фольскваген Туарег», сообщает пресс-служба отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель пояснил сотрудникам ДПС, что двигался с небольшой скоростью, но мальчика не заметил, так как он появился на проезжей части неожиданно. Ранее мужчина к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Фото:отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Школьник был госпитализирован в больницу с синяками и ушибами, сотрудники ГИБДД проводят проверку обстоятельств инцидента.

Напомним, 16 октября 2021 года свердловчанка выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение под Екатеринбургом. Виновница госпитализирована, в больницу также доставлен 12-летний подросток из второго автомобиля.

Сюжеты:
Екатеринбург
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