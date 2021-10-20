8-летний мальчик на самокате попал под колеса внедорожника на «зебре» в Екатеринбурге

Мальчик пытался проехать по пешеходному переходу на улице Латвийской уральской столицы, но попал под колеса «Фольскваген Туарег», сообщает пресс-служба отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Водитель пояснил сотрудникам ДПС, что двигался с небольшой скоростью, но мальчика не заметил, так как он появился на проезжей части неожиданно. Ранее мужчина к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
Школьник был госпитализирован в больницу с синяками и ушибами, сотрудники ГИБДД проводят проверку обстоятельств инцидента.
Напомним, 16 октября 2021 года свердловчанка выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение под Екатеринбургом. Виновница госпитализирована, в больницу также доставлен 12-летний подросток из второго автомобиля.