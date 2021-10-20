Дважды обстреляли из пневматики маршрутку неизвестные в Алапаевске

Дважды обстреляли из пневматики маршрутку неизвестные в Алапаевске
Дважды обстреляли из пневматики маршрутку неизвестные в Алапаевске
Сегодня, 09:39ПроисшествияФото: 1МI
Микроавтобус «Форд» был дважды обстрелян из пневматического оружия неизвестными в Алапаевске. В автомобиле насквозь пробиты стекла.

Местный предприниматель, владелец маршрутного такси № 4, написал заявление в полицию, в котором говорится об обстреле его транспортного средства неизвестными в Алапаевске, сообщает «ФедералПресс».

Со слов потерпевшего, микроавтобус был дважды обстрелян из пневматики 17-го и 18-го октября 2021 года, когда машина находилась на конечной остановке. Ущерб составил около 20-ти тысяч рублей.

Если так будет продолжаться, то мне смысла нет работать на маршруте, рассказал предприниматель.

Полиция отрабатывает всех возможных причастных к порче чужого имущества. В первую очередь будут проверены местные подростки, состоящие на учете в ПДН и лица, склонные к подобным правонарушениям, сказал пресс-секретарь главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, четыре женщины-пассажирки были госпитализированы после ДТП с рейсовым автобусом в Екатеринбурге. Пытаясь избежать столкновения, водитель автобуса применил экстренное торможение, в результате чего пострадали пассажирки в салоне.

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Алапаевск
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