Дважды обстреляли из пневматики маршрутку неизвестные в Алапаевске

Полиция отрабатывает всех возможных причастных к порче чужого имущества. В первую очередь будут проверены местные подростки, состоящие на учете в ПДН и лица, склонные к подобным правонарушениям, сказал пресс-секретарь главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.