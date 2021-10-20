Ситуация с удушением ребенка в детском саду в Екатеринбурге возмутила тагильчан

Ситуация с удушением ребенка в детском саду в Екатеринбурге возмутила тагильчан
Ситуация с удушением ребенка в детском саду в Екатеринбурге возмутила тагильчан
Сегодня, 09:18ПроисшествияФото: 1МI
Тагильчан возмутила ситуация с удушением ребенка в одном из детских садов в Екатеринбурге. О ней они высказались в социальных сетях.

Одна из жительниц Нижнего Тагила возмутилась отсутствием воспитателей в игровой комнате в тот момент, когда один ребенок едва не задушил другого.

Уволить воспитателя. Лишить работы на всю жизнь,пишет об этом пользователь.

С ней согласились и некоторые другие пользователи, в том числе, что виноваты родители ребенка. Но нашлись и те, кто придерживается другого мнения.

Вы так до увольняетесь скоро в садиках работать, как и в школах работать будет не кому,ответил другой тагильчанин.

Также тагильчане отмечают низкие зарплаты воспитателей в детских садах, недостаток воспитания в семьях. Департамент образования Екатеринбурга уже принес свои извинения матери пострадавшего мальчика.

Напомним, инцидент, едва не ставший трагедией, произошел несколько дней назад в детском саду в Екатеринбурге. В СМИ попала видеозапись, на которой один мальчик якобы душит другого предметом, напоминающим шнурок или веревочку. При этом воспитателей в игровой комнате не было несколько минут, дети были предоставлены сами себе.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
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