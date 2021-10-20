Ситуация с удушением ребенка в детском саду в Екатеринбурге возмутила тагильчан

Тагильчан возмутила ситуация с удушением ребенка в одном из детских садов в Екатеринбурге. О ней они высказались в социальных сетях.

Одна из жительниц Нижнего Тагила возмутилась отсутствием воспитателей в игровой комнате в тот момент, когда один ребенок едва не задушил другого. Уволить воспитателя. Лишить работы на всю жизнь,пишет об этом пользователь. С ней согласились и некоторые другие пользователи, в том числе, что виноваты родители ребенка. Но нашлись и те, кто придерживается другого мнения. Вы так до увольняетесь скоро в садиках работать, как и в школах работать будет не кому,ответил другой тагильчанин. Также тагильчане отмечают низкие зарплаты воспитателей в детских садах, недостаток воспитания в семьях. Департамент образования Екатеринбурга уже принес свои извинения матери пострадавшего мальчика. Напомним, инцидент, едва не ставший трагедией, произошел несколько дней назад в детском саду в Екатеринбурге. В СМИ попала видеозапись, на которой один мальчик якобы душит другого предметом, напоминающим шнурок или веревочку. При этом воспитателей в игровой комнате не было несколько минут, дети были предоставлены сами себе. Во время драки 4-летнего мальчика едва не задушили в екатеринбургском садике

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