Стали известны детали убийства работником УВЗ своей возлюбленной в Нижнем Тагиле

Стали известны детали убийства работником УВЗ своей возлюбленной в Нижнем Тагиле
Стали известны детали убийства работником УВЗ своей возлюбленной в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:02ПроисшествияФото: 1MI
Появились детали конфликта, в процессе которого 30-летний рабочий цеха Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле задушил свою 18-летнюю возлюбленную. После этого Алексей покончил с собой.

По словам одноклассника погибшего, причиной поступка стало то, что девушка собралась выходить замуж за другого. Иван сообщил, что тагильчанка рассказала мужчине о возвращении с армии ее парня, с которым она встречалась ранее. Однако про Алексея она сообщила, что между ними ничего не было.

Это открытие стало для Алексея внезапным ударом, который встречался с девушкой последний год,отметил Иван.

В процессе ссоры он задушил возлюбленную, извинился перед ее родителями, после чего пришел на завод и покончил с собой возле цеха № 635, сообщает Е1. По словам Ивана, погибший Алексей был замкнутым, но при этом вспыльчивым человеком.

Напомним, инцидент произошел вечером 18 октября. В тот день мужчина со своей подругой сходили на тренировку, а уже вечером задушил ее.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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