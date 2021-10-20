Стали известны детали убийства работником УВЗ своей возлюбленной в Нижнем Тагиле

Появились детали конфликта, в процессе которого 30-летний рабочий цеха Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле задушил свою 18-летнюю возлюбленную. После этого Алексей покончил с собой.

По словам одноклассника погибшего, причиной поступка стало то, что девушка собралась выходить замуж за другого. Иван сообщил, что тагильчанка рассказала мужчине о возвращении с армии ее парня, с которым она встречалась ранее. Однако про Алексея она сообщила, что между ними ничего не было. Это открытие стало для Алексея внезапным ударом, который встречался с девушкой последний год,отметил Иван. В процессе ссоры он задушил возлюбленную, извинился перед ее родителями, после чего пришел на завод и покончил с собой возле цеха № 635, сообщает Е1. По словам Ивана, погибший Алексей был замкнутым, но при этом вспыльчивым человеком. Напомним, инцидент произошел вечером 18 октября. В тот день мужчина со своей подругой сходили на тренировку, а уже вечером задушил ее. Работник УВЗ задушил свою подругу и покончил с собой в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter