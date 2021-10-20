Трое человек скончались от отравления метанолом в еще одном уральском регионе

От отравления метанолом скончались еще три человека. На этот раз в Курганской области, входящей в состав Уральского федерального округа. В общей сложности сообщается о шести жертвах, но трое из них выжили.

Все они вместе пили суррогатный коньяк, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Власти региона подтверждают, что имелись случаи отравления в течение последнего месяца. Они призвали быть внимательнее и проверять наличие акцизных марок на алкоголе, а также не покупать его в сомнительных магазинах, не имеющих лицензии на продажу, пишут «Новые известия» со ссылкой на telegram-канал властей Курганской области. Напомним, в середине октября стало известно о смерти более трех десятков человек в Оренбургской области от отравления метанолом. Позднее при таких же обстоятельствах скончались 18 жителей Свердловской области, в том числе один тагильчанин. По неподтвержденным данным, количество умерших уже достигло 24 человек. Число отравившихся метанолом в Свердловской области увеличилось до 24 человек

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