Трое человек скончались от отравления метанолом в еще одном уральском регионе

Трое человек скончались от отравления метанолом в еще одном уральском регионе
Трое человек скончались от отравления метанолом в еще одном уральском регионе
Сегодня, 11:01ПроисшествияФото: pixabay.com
От отравления метанолом скончались еще три человека. На этот раз в Курганской области, входящей в состав Уральского федерального округа. В общей сложности сообщается о шести жертвах, но трое из них выжили.

Все они вместе пили суррогатный коньяк, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Власти региона подтверждают, что имелись случаи отравления в течение последнего месяца. Они призвали быть внимательнее и проверять наличие акцизных марок на алкоголе, а также не покупать его в сомнительных магазинах, не имеющих лицензии на продажу, пишут «Новые известия» со ссылкой на telegram-канал властей Курганской области.

Напомним, в середине октября стало известно о смерти более трех десятков человек в Оренбургской области от отравления метанолом. Позднее при таких же обстоятельствах скончались 18 жителей Свердловской области, в том числе один тагильчанин. По неподтвержденным данным, количество умерших уже достигло 24 человек.

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Отравление метиловым спиртом в Екатеринбурге
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