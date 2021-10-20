Трое человек скончались от отравления метанолом в еще одном уральском регионе

Все они вместе пили суррогатный коньяк, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Власти региона подтверждают, что имелись случаи отравления в течение последнего месяца. Они призвали быть внимательнее и проверять наличие акцизных марок на алкоголе, а также не покупать его в сомнительных магазинах, не имеющих лицензии на продажу, пишут «Новые известия» со ссылкой на telegram-канал властей Курганской области.
Напомним, в середине октября стало известно о смерти более трех десятков человек в Оренбургской области от отравления метанолом. Позднее при таких же обстоятельствах скончались 18 жителей Свердловской области, в том числе один тагильчанин. По неподтвержденным данным, количество умерших уже достигло 24 человек.