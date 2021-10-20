За попытку убийства друга из-за игры «в танки» екатеринбуржцу грозит 10 лет колонии

43-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью с применением оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Танкисты» повздорили 29 апреля 2021 года, когда играли в онлайн игру «Ворд оф Танкс». Мужчины не сошлись в тактике прохождения игры. За нанесение двух ударов ножом своему оппоненту, получившему тяжкий вред здоровью, обвиняемому грозит до 10 лет заключения.
Напомним, пьяный уралец из-за мелкой ссоры зарезал ножом своего обидчика у магазина в Нижнем Тагиле. Суд отправил его на 10 лет в колонию строгого режима.