За попытку убийства друга из-за игры «в танки» екатеринбуржцу грозит 10 лет колонии

Приятели из Екатеринбурга поссорились из-за разногласий при прохождении игры World of Tanks. Для выяснения отношений они вышли на улицу, где один из «танкистов» ударил другого 2 раза ножом. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

43-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью с применением оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Танкисты» повздорили 29 апреля 2021 года, когда играли в онлайн игру «Ворд оф Танкс». Мужчины не сошлись в тактике прохождения игры. За нанесение двух ударов ножом своему оппоненту, получившему тяжкий вред здоровью, обвиняемому грозит до 10 лет заключения. Напомним, пьяный уралец из-за мелкой ссоры зарезал ножом своего обидчика у магазина в Нижнем Тагиле. Суд отправил его на 10 лет в колонию строгого режима. Пьяный тагильчанин зарезал у магазина своего обидчика и на 10 лет уехал в колонию

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter