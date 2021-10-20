За секс с несовершеннолетним задержана медсестра скандальной больницы в Первоуральске

С заявлением в полицию о развращении своего 14-летнего сына медсестрой первоуральской больницы обратилась мать подростка, сообщает ЕАН со ссылкой на источник.
В заявлении указывается на неоднократные (с обоюдного согласия) интимные связи 25-летней участковой медсестры первоуральской больницы и 14-летнего подростка. Медик и школьник живут неподалеку, давно знают друг друга, пояснила мать несовершеннолетнего.
Напомним, больница Первоуральска все чаще становится объектом скандалов. Несколько дней назад в ее стенах без медицинской помощи скончался пациент, после чего были инициированы сразу несколько проверок различными ведомствами. Затем стало известно об увольнении главврача клиники, а 20 октября появилась информация, что часть персонала больницы написала заявления об увольнении.