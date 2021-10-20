За секс с несовершеннолетним задержана медсестра скандальной больницы в Первоуральске

За секс с несовершеннолетним задержана медсестра скандальной больницы в Первоуральске
За секс с несовершеннолетним задержана медсестра скандальной больницы в Первоуральске
Сегодня, 15:13ПроисшествияФото: 1МI
За секс со школьником задержана медсестра скандальной больницы в Первоуральске. Медику грозит до 4-х лет колонии.

С заявлением в полицию о развращении своего 14-летнего сына медсестрой первоуральской больницы обратилась мать подростка, сообщает ЕАН со ссылкой на источник.

В заявлении указывается на неоднократные (с обоюдного согласия) интимные связи 25-летней участковой медсестры первоуральской больницы и 14-летнего подростка. Медик и школьник живут неподалеку, давно знают друг друга, пояснила мать несовершеннолетнего.

Напомним, больница Первоуральска все чаще становится объектом скандалов. Несколько дней назад в ее стенах без медицинской помощи скончался пациент, после чего были инициированы сразу несколько проверок различными ведомствами. Затем стало известно об увольнении главврача клиники, а 20 октября появилась информация, что часть персонала больницы написала заявления об увольнении.

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Первоуральск
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